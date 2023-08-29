В гибели Пригожина заметили "удивительное совпадение": Заказчик обнаружил себя

S Sobering Тут всё просто. Российский ЧВК Вагнер был как кость в горле для Запада по его действиям и последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, о чём не пишут в СМИ. Но Пригожин в общем-то был лохом. Его таким свойством воспользовались те, кто толкнул Пригожина на мятеж. Задачи у Пригожина были совсем иными, чем нам в СМИ преподносят. Но лох - есть лох. Ну а раз Путин дал всем понять. что Пригожин не предатель, те, кто подводил Пригожина к мятежу, поняли, что его нужно убирать. поскольку много что он знает.

Grandad Ну, лох - это вряд ли. Просто тот, кто поддерживал его, вдруг отстранился и в трудный момент, доведенный до отчаяния складывающейся ситуацией вокруг его детища Пригожин не выдержал, сорвался. Внутренних недоброжелателей оказалось слишком много а обещанной поддержки вовремя не оказалось. В остальном согласен.