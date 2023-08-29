В гибели Евгения Пригожина заметили "удивительное совпадение". Заказчик обнаружил себя. На странную реакцию западной прессы обратил внимание Юрий Кот.
В гибели Пригожина заметили "удивительное совпадение": Заказчик обнаружил себя
Комментарии
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S
Sobering
Тут всё просто. Российский ЧВК Вагнер был как кость в горле для Запада по его действиям и последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, о чём не пишут в СМИ. Но Пригожин в общем-то был лохом. Его таким свойством воспользовались те, кто толкнул Пригожина на мятеж. Задачи у Пригожина были совсем иными, чем нам в СМИ преподносят. Но лох - есть лох. Ну а раз Путин дал всем понять. что Пригожин не предатель, те, кто подводил Пригожина к мятежу, поняли, что его нужно убирать. поскольку много что он знает.
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3 час.
Grandad
Ну, лох - это вряд ли. Просто тот, кто поддерживал его, вдруг отстранился и в трудный момент, доведенный до отчаяния складывающейся ситуацией вокруг его детища Пригожин не выдержал, сорвался. Внутренних недоброжелателей оказалось слишком много а обещанной поддержки вовремя не оказалось. В остальном согласен.
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1 час.
S
Sobering
Ну пускай не лох, но именно его неправильным пониманием и ошибочными речами и действиями воспользовались те, кто рассчитывал, его руками организовать полный бардак в России. Это хорошо что не допустили против "мятежа" уничтожающих действий, а потом сам Пригожин одумался. Но увы. Он много что знал, как и то, кто его спровоцировал на такие действия. Потому и убрали. Потому запад начал более изощрённо орать о ликвидации ЧВК в России.
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1 час.
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