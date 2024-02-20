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СССР-Россия

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На смерть революционера...

На смерть революционера...

Ладно, теперь реально серьезно. Когда я начал шутить смешные шутки про смерть Навального, некоторые друзья и знакомые начали мне писать, что это «ту мач».

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ещё один борец за наше счастье канул. Только вот судя по тому, что он делал, по его близкому человеку -жене, по ряду его друзей можно видеть , что борьба за &quot;наше&quot; счастье для этого борца было  борьбой за его личное  счастье.
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13 час.
Виталий Кирпиченко
Увы, не могу согласиться с автором! Не смог он (автор) показать- доказать &quot;жалкий облик врага народа&quot;, одни только возгласы. А мне хочется верить в его (Навального) бескорыстный порыв во имя народной справедливости. В загоне она (справедливость) у нас.
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Брехня.
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11 час.

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