Ладно, теперь реально серьезно. Когда я начал шутить смешные шутки про смерть Навального, некоторые друзья и знакомые начали мне писать, что это «ту мач».
На смерть революционера...
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ещё один борец за наше счастье канул. Только вот судя по тому, что он делал, по его близкому человеку -жене, по ряду его друзей можно видеть , что борьба за "наше" счастье для этого борца было борьбой за его личное счастье.
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13 час.
Виталий Кирпиченко
Увы, не могу согласиться с автором! Не смог он (автор) показать- доказать "жалкий облик врага народа", одни только возгласы. А мне хочется верить в его (Навального) бескорыстный порыв во имя народной справедливости. В загоне она (справедливость) у нас.
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Брехня.
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11 час.
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