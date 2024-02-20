На смерть революционера...

АС

Анатолий Страшко

Ещё один борец за наше счастье канул. Только вот судя по тому, что он делал, по его близкому человеку -жене, по ряду его друзей можно видеть , что борьба за "наше" счастье для этого борца было борьбой за его личное счастье.