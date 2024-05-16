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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья

Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья

Законопроект уже внесен в Госдуму, планируется его принять до августа Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что законопроект о запрете продажи энергетиков детям поможет обеспечить сохранение здоровья, сообщает РИА Новости.

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