Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья

Законопроект уже внесен в Госдуму, планируется его принять до августа Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что законопроект о запрете продажи энергетиков детям поможет обеспечить сохранение здоровья, сообщает РИА Новости.
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