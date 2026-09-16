Фон дер Ляйен: конфликт в Ормузском проливе обошелся ЕС в €90 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге, что из-за конфликта в Ормузском проливе ЕС пришлось дополнительно потратить €90 млрд на импорт ископаемого топлива.