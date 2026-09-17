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Вот история

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Как топливный кризис 2026 года переписал правила глобальной политики

Как топливный кризис 2026 года переписал правила глобальной политики

Когда я впервые увидела сводки о том, что стратегический резерв Соединённых Штатов опустился до отметок, которых не фиксировали с начала восьмидесятых, первым ощущением было не удивление, а скорее горькое узнавание.

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