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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девид Нарижный: «Часто заходишь в раздевалку и слышишь: «Какие у нас призовые, кто-нибудь знает?» Фигурное катание – это не про деньги»

Девид Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной. На чемпионате России-2025 они заняли третье место.

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