Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Вот твой угол — сиди и не вякай!»: чем закончилось громкое дело об убийстве рейдера из Чечни, которого москвич забил черенком от лопаты

«Вот твой угол — сиди и не вякай!»: чем закончилось громкое дело об убийстве рейдера из Чечни, которого москвич забил черенком от лопаты

Интересная жизнь с Vera Star Эта история в прошлом году вызвала большой общественный резонанс: суд отправил за решетку москвича Андрея Васильева, который, защищаясь от квартирного рейдера из Чечни, забил его черенком от лопаты.

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