"У нас в ауле так не сажают": Парень, увидев форму, дернулся, как ужаленный, и рванул через сугробы

Avia.pro - СМИ Ночь в районе Нефтяников превратилась в настоящий цирк с погоней, когда полиция поймала 22-летнего «туриста» с метадоном в карманах и нелепыми оправданиями на языке.
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