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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о соцсетях: «Когда перед Евро начали обсуждать, достаточно ли мы с Нико испанцы – с тех пор ничего не читаю. Часто, если о тебе говорят плохо – значит, болеют за соперников»

«В первый год я их читал, но как раз перед Евро появились разговоры о том, что достаточно ли мы с Нико [Уильямсом] испанцы, как и Лапорт с Ле Норманом.

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