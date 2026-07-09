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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Пэдди Пимблетт: «Что меня волнует больше: мой бой или матч сборной Англии? А ты как думаешь, парень? Дурацкий вопрос»

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт ответил на один из самых странных вопросов в карьере. - Что тебя волнует больше: твой бой или матч сборной Англии против сборной Норвегии? – А ты как думаешь, парень? То, что собираются делать 11 других парней, или то, что собираюсь делать я? Да, это был ужасный вопрос, – сказал Пимблетт.

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