Боец UFC Пэдди Пимблетт: «Что меня волнует больше: мой бой или матч сборной Англии? А ты как думаешь, парень? Дурацкий вопрос»

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт ответил на один из самых странных вопросов в карьере. - Что тебя волнует больше: твой бой или матч сборной Англии против сборной Норвегии? – А ты как думаешь, парень? То, что собираются делать 11 других парней, или то, что собираюсь делать я? Да, это был ужасный вопрос, – сказал Пимблетт.