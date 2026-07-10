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Жозе Альдо: «Для меня Холлоуэй – фаворит в бою с Макгрегором, но не большой»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо сделал прогноз на поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя .

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