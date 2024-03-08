Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Тимофеев: миссия Парижа в Молдавии показывает настрой на долгую борьбу

Политолог Тимофеев: миссия Парижа в Молдавии показывает настрой на долгую борьбу

Эмманюэль Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе, чтобы продемонстрировать лидерство в ЕС и послать сигнал Москве о готовности вести долгую борьбу в регионе, рассказал «Звезде» заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

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