Разыгрывающий «Сан-Антонио» Тре Джонс (23 года, 185 см) продлил контракт с командой на 2 года и 20 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
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