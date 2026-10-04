Владимир Сычёв о жизни между «Ералашем», криминалом и ролью законного рейдера

Владимир Сычёв давно стал для зрителей своим человеком: Псих из «Физрука», вечный друг Фомы, обаятельный разгильдяй, который умеет рассмешить даже в непростой ситуации.
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