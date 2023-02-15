Аргументы недели

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Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других областях

Воздушная тревога объявлена с 9:00 часов среды на территории Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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