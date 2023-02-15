Воздушная тревога объявлена на территории Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других областях

Воздушная тревога объявлена с 9:00 часов среды на территории Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Популярные статьи
- Лавров ответил Писториусу, сказавшему, что «мир без Путина был бы лучше»: РФ слышала много хамских заявлений от немецких политиков
- Медведев о радости главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по поводу убытков РФ от санкций: «Глупость и некомпетентность не лечатся»
- Глава МИД Латвии Ринкевич заявил о «боевых комарах»
Свежие комментарии