Песков не увидел сигнала к урегулированию на встрече Путина с информагентствами

Прошедшую на полях Петербургского международного экономического форума встречу президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств не нужно рассматривать в качестве сигнала к урегулированию ситуации на Украине.
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