Газета Труд

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    Русскому человеку отказали в гражданстве, зато жителей Средней Азии (и не только), которые практически изгнали русски...Уволены двое нача...

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