Путин прокомментировал результаты выборов в новых регионах России

Высокие результаты выборов в новых регионах России и в Крыму говорят о том, что власти все делают правильно, и свидетельствуют о благодарности их жителей, заявил действующий президент России Владимир Путин.
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