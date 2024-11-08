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Потомок Чайковского фон Мекк раскритиковал решение о сносе памятника на Украине

Потомок Чайковского фон Мекк раскритиковал решение о сносе памятника на Украине

Снос памятника Петру Чайковскому в Каменке Черкасской области с одобрения Минкультуры Украины — недальновидный шаг в долгосрочной перспективе и вопиющий пример игнорирования сохранения культурных ценностей.

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