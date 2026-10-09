Яна Рудковская смотрит прокаты сына Саши только после звонка — так же поступала свекровь

Яна Рудковская не ездит с сыном на соревнования и не смотрит его прокаты в прямом эфире. И дело не в занятости: за 13-летнего Александра Плющенко она переживает настолько, что предпочитает узнать результат по телефону, а само выступление включить уже потом.