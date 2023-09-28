Monde: За бегством Запада из Африки следует подготовка к оставлению Украины

Французское издание пишет о том, что провал ВСУ заставляет Запад отступать по всем фронтам.Обозреватель издания Monde Сильви Кауфманн написала статью о предстоящем до конца года выводе французских войск из Нигера, который состоится спустя два года после ухода американцев из Афганистана.
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