Самая музыкальна семья года получит главный приз 1 миллион рублей. В Год семьи Проект патриотической песни «Родники» запускает новый специальный конкурс «Вместе.
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Самая музыкальна семья года получит главный приз 1 миллион рублей. В Год семьи Проект патриотической песни «Родники» запускает новый специальный конкурс «Вместе.