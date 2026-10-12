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«Трамп отключил разведданные!» – по Киеву прилетело 6 ракет, тревогу дать не успели

«Трамп отключил разведданные!» – по Киеву прилетело 6 ракет, тревогу дать не успели

Удар шестью ракетами из установок С-400 нанесен по Киеву из Брянской области. Взрывы в украинской столице раздались еще до сигнала воздушной тревоги.

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