Почему из-за налоговых долгов клиенты банков не могут погасить кредитные карты и что с этим делать

СМИ пишут о том, что очень многие клиенты банков сталкиваются с ситуацией, когда деньги, внесённые для погашения кредитной карты, автоматически списываются в счёт налоговой задолженности.
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