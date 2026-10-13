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Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

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Почему из-за налоговых долгов клиенты банков не могут погасить кредитные карты и что с этим делать

СМИ пишут о том, что очень многие клиенты банков сталкиваются с ситуацией, когда деньги, внесённые для погашения кредитной карты, автоматически списываются в счёт налоговой задолженности.

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