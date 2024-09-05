Женщина узнала в соседе возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе»

На Рязанском проспекте в Москве жительница многоэтажного дома поделилась информацией о соседях. По ее словам, брат обвиняемого по делу о теракте в «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова ранее мог снимать квартиру в соседнем крыле дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии