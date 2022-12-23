Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Александр Дирацуян – о Кубке России: «Все игры будут плотными, все соперники очень приличного уровня»

Главный тренер женской МБА Александр Дирацуян считает, что решающее значение в предстоящем «Финале четырех» Кубка России будут иметь настрой команд и эмоции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх