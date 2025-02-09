Ответственный когда-то за молодежную политику экс-чиновник постулирует: "Для меня никакой России не существует.
Вот такая тварь занималась российской молодежью многие годы
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Таких надо к стенке ставить..и рассстреливать на месте..А наши органы видать привыкли СОПЛИ ЖЕВАТЬ...Да и там...такого дерьма навалом.
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5 мин.
Anatoly Kiselev
Мараторий на смертную казнь надо было ещё вчера отменить.
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4 мин.
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Вадим Скоробогатов
ТВАРЬ.....
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3 мин.
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