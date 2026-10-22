«Самый прогрессирующий» игрок сезона-2025/26 защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер не сбавляет обороты и в новом чемпионате.
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