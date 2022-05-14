Ламело Болл сделал новые татуировки на руках

Ламело Болл сделал новые татуировки на руках

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл показал новые татуировки на руках, которые сделал этой весной. 20-летний баскетболист провел два сезона в НБА.

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