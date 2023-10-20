Во Владимире деньги жильцов коммунальщики спустили на унитазы

Управляющая компания незаконно истратила почти 1,5 миллиона рублей на покупку сантехники.Во Владимире деньги жильцов многоквартирных домов управляющая компания потратила на закупку унитазов и другой сантехники.
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