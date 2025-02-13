В России могут создать портал нуждающихся в восстановлении объектов культурного наследия

Группа сенаторов, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в четверг внесет в Государственную Думу законопроект о создании единого портала культурных объектов (ОКН), требующих реставрации.
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