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Газета «Культура»

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В России могут создать портал нуждающихся в восстановлении объектов культурного наследия

В России могут создать портал нуждающихся в восстановлении объектов культурного наследия

Группа сенаторов, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в четверг внесет в Государственную Думу законопроект о создании единого портала культурных объектов (ОКН), требующих реставрации.

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