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Трамп предлагает Эр-Рияду оружия на $100 млрд в обмен на союз с Израилем

Трамп предлагает Эр-Рияду оружия на $100 млрд в обмен на союз с Израилем

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация президента Дональда Трампа готовится предложить Саудовской Аравии оборонное соглашение и доступ к передовым технологиям в обмен на установление дипломатических отношений с Израилем.

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