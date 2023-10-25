Эксперт рассказал о подходящем времени для внесения досрочных платежей по ипотеке

Чтобы раньше времени закрыть ипотечный кредит, заемщик может регулярно вносить досрочные платежи. Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям», как и в какие дни лучше всего совершать такие платежи.