Эксперт рассказал о подходящем времени для внесения досрочных платежей по ипотеке

Чтобы раньше времени закрыть ипотечный кредит, заемщик может регулярно вносить досрочные платежи. Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям», как и в какие дни лучше всего совершать такие платежи.
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