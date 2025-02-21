Генерал Вад заявил, что миротворческая миссия ЕС на Украине невозможна без США

Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад, заявил РИА Новости, что Европейский Союз не обладает достаточными военными и политическими возможностями для отправки миротворческого контингента на Украину без значительного участия Соединенных Штатов.