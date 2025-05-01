В центре Екатеринбурга на «Екатеринбург-Арене» прошел митинг в честь 1 мая. «Вместе с тысячами свердловчан встретил Первомай на митинге в Екатеринбурге.
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В центре Екатеринбурга на «Екатеринбург-Арене» прошел митинг в честь 1 мая. «Вместе с тысячами свердловчан встретил Первомай на митинге в Екатеринбурге.
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