Позитив для оптимистовПолитикаНашествие В Москве начинают появляться указатели на таджикском и узбекском языках. Речь идет о станции метрополитена «Лесопарковая».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейПриезжает турист в Москву, и видит указатели на таджикском языке, везде вывески и билборды - шаурма, пахлава, машхурда, чучвара. И турист понимает что он приехал в столицу Таджикистана.СергейP.S. когда иностранцы приезжают на ПМЖ в чужую страну, пусть учат язык. Почему страна должна подстраиваться под них.Комментировать
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