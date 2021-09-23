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Нашествие

Нашествие

В Москве начинают появляться указатели на таджикском и узбекском языках. Речь идет о станции метрополитена «Лесопарковая».

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Сергей
Приезжает турист в Москву, и видит указатели на таджикском языке, везде вывески и билборды - шаурма, пахлава, машхурда, чучвара. И турист понимает что он приехал в столицу Таджикистана.
Сергей
P.S. когда иностранцы приезжают на ПМЖ в чужую страну, пусть учат язык. Почему страна должна подстраиваться под них.

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