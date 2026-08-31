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Рубль показывает смешанную динамику на старте последних торгов августа

Рубль показывает смешанную динамику на старте последних торгов августа

Российский рубль начал последнюю торговую сессию августа неоднозначно: на форексе он дешевеет к доллару, но укрепляется против евро и китайского юаня.

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