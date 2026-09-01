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Володин перед выборами решил заботиться о людях, а не создавать им проблемы с регистрацией кур и петухов в МФЦ

Володин перед выборами решил заботиться о людях, а не создавать им проблемы с регистрацией кур и петухов в МФЦ

Председатель Государственной думы России назвал постановление правительства непродуманным и призвал скорректировать его или отменить часть положений, пока россияне массово несут домашнюю птицу в многофункциональные центры (МФЦ).

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