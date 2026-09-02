Валерий Солодчук: родинское освобождено, беженцы спасены

Беженка из ДНР Оксана Сыдоренко рассказала о 12-дневной борьбе за жизнь в смотровой яме гаража. Скрываясь от атак украинских беспилотников, она и соседка выжили на скудных запасах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто тащит предате...
- Крушение Ту-95 в ...
- ВХ Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым