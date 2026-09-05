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1rre

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Армия России обнулила украинские объекты: удары по тылам и логистике ВСУ

Армия России обнулила украинские объекты: удары по тылам и логистике ВСУ

Армия России обнулила украинские объекты: удары по тылам и логистике ВСУ Юлия ЧелкановаВ течение последних суток российские вооруженные силы нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд Вооруженных сил Украины.

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