Армия России обнулила украинские объекты: удары по тылам и логистике ВСУ Юлия ЧелкановаВ течение последних суток российские вооруженные силы нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для нужд Вооруженных сил Украины.
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