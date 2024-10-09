Как понять, какое у тебя давление, без тонометра

ВР

Владимир Рогожин

Есть очень простой способ определение артериального давления по пульсу.Нужна тренировка что бы запомнить усилие давления на пульс до полного пережатия.Т.Е.взять обычный не электронный тонометр.померять.определить и запомнить систолическое давление.а потом давлением подушечкой большого пальца передавливать кровоток.почувствовав его остановку.вспомнить показание тонометра.Потренировавшись.можно оперативно и в любое время определить свое верхнее давление.нижнее пока не получается.Точнось до 5-10 мм.Этого вполне достаточно