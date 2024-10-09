Как понять давление без тонометра? Можно ли, не имея этого гаджета, определить, понижено оно или повышено? Можно.
Как понять, какое у тебя давление, без тонометра
Комментарии
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ВР
Владимир Рогожин
Есть очень простой способ определение артериального давления по пульсу.Нужна тренировка что бы запомнить усилие давления на пульс до полного пережатия.Т.Е.взять обычный не электронный тонометр.померять.определить и запомнить систолическое давление.а потом давлением подушечкой большого пальца передавливать кровоток.почувствовав его остановку.вспомнить показание тонометра.Потренировавшись.можно оперативно и в любое время определить свое верхнее давление.нижнее пока не получается.Точнось до 5-10 мм.Этого вполне достаточно
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18 час.
Афанасий44
Если Ютуб не грузится, то ещё похожий ролик на Рутубе: https://rutube.ru/video/f7f63cd63715a274ee014b1eeeca4c2b/
Измерение артериального давления маятником
RUTUBE
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10 час.
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