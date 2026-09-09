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Царьград

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Ксения Шойгу вернулась к работе через 4 дня после родов

Ксения Шойгу вернулась к работе через 4 дня после родов

Ксения Шойгу, спустя две недели после рождения второй дочери 26 августа, вернулась к активной жизни, восстанавливаясь в тренажерном зале и работая.

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