Путин выступил на БРИКС+ сессии в Нью-Дели 12-13 сентября

12-13 сентября Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Здесь он провел двусторонние встречи и выступил на расширенном заседании БРИКС+, где обсуждались устойчивость и инновации.
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