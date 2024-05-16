По народному календарю 16 мая 2024 года отмечается день Мавры, прозванной Рассадницей. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды овощами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По народному календарю 16 мая 2024 года отмечается день Мавры, прозванной Рассадницей. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды овощами.