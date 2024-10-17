Почему немеет левая рука и чем это может быть опасно?

В этой статье мы рассмотрим подробнее, почему немеет левая рука, симптомы каких заболеваний так проявляются и чем это может быть опасно? Почему немеет левая рука и чем это опасно? Симптом онемения левой руки – это довольно серьёзно.
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