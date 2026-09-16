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FiNE NEWS

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Школы смогут выбрать два или три урока физкультуры в неделю

Школы смогут выбрать два или три урока физкультуры в неделю

В российских школах на физическую культуру будут отводить два или три часа в неделю. Образовательные организации смогут самостоятельно выбрать объем занятий в рамках федеральных образовательных программ, сообщили в РИА Новости.

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