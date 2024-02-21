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Глава ГУР Буданов выдал «прогноз» об «отсутствии сил» у России для полного освобождения Донбасса

Глава ГУР Буданов выдал «прогноз» об «отсутствии сил» у России для полного освобождения Донбасса

Россия не сможет в этом году "захватить" оставшиеся территории Донецкой и Луганской областей, с таким "прогнозом" выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, ранее "предсказавший" захват украинской армией Крыма в 2023 году.

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