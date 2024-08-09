Бизнесмен Дотком: время Зеленского на исходе

Бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети в пятницу, 9 августа, выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского "заканчивается время".
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