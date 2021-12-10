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Медведчук заявил, что Украине нужно налаживать отношения с Россией

Медведчук заявил, что Украине нужно налаживать отношения с Россией

Руководитель политического совета фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украине требуется изменить курс и двигаться в сторону сохранения хороших отношений с Российской Федерацией и государствами СНГ.

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