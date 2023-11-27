Личные вещи княгини Ольги Романовой впервые показали в крупнейшем музее Свердловской области

В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера обновили экспозицию «Дом Романовых и Урал»: в одном из залов появились уникальные экспонаты, принадлежавшие великой княгине Ольге Александровне.
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